„Doina Ilfovului”, spectacol aniversar, la Palatul Cultural Buftea @ Opt ani de succes și o aniversare cu numeroși artiști indragiți, surprize și emoții frumoase Palatul Cultural Buftea a gazduit marți, 5 martie, de la ora 18.00, cu mult fast și stralucire, spectacolul aniversar ”Doina Ilfovului – 8 ani de succes”, eveniment ce coincide de fapt cu aniversarea zilei de naștere a prof. coregraf profesionist Daniela Mindroc, oferind o experiența artistica de excepție cu multa bucurie și voie buna. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 693, ediția print Spectacolul memorabil ”Doina Ilfovului – 8 ani de succes” a reprezentat mai mult decat o simpla celebrare… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldeilfov.ro

