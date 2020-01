Stiri pe aceeasi tema

- Lideri si oameni de afaceri din intreaga lume se reunesc in statiunea elvetiana Davos cu ocazia Forumului Economic Mondial. Cei mai asteptati invitati sunt presedintele american Donald Trump si activista pentru mediu Greta Thunberg, care vor sustine discursuri in cadrul reuniunii. Cea de-a 50-a editie…

- Oficialii elvețieni au dejucat o operațiune de spionaj desfașurata de ruși ce se dadeau drept instalatori în Davos, gazda reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial, scrie un ziar local, citat de Reuters.Potrivit articolului din ziarul Tages-Anzeiger, cei doi ruși au fost verificați, în…

- Premierul Ludovic Orban a explicat, marti, ca Romania nu are reprezentanti la Forumul Economic de la Davos, fiindca invitatiile au fost trimise inainte de preluarea guvernarii de catre PNL. El a zis: "am aflat tarziu si nu am putut parcurge procedurile". "Invitatiile au fost, practic, inainte de preluarea…

- Peședintele american Donald Trump si activista pentru mediu Greta Thunberg se vor afla marti fata in fata la Forumul Economic de la Davos, Elvetia, principala tema a intalnirii din acest an fiind schimbarile climatice și modul in care acestea afecteaza lumea, scrie Mediafax.Peședintele american…

- Zeci de miliardari din intreaga lume si-au dat intalnire in Elvetia pentru a participa la Forumul economic de la Davos. Discutiile din acest an se vor axa pe schimbarile climatice si politicile globale de sustenabilitate.

- Saisprezece imigranti, inclusiv patru minori, au fost gasiti in viata, in Olanda, la bordul unui camion care urma sa ajunga in Marea Britanie, anunta Politia olandeza, citata de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Ultima ora! Decizii cruciale luate de Banca Naționala, dupa…