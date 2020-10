Stiri pe aceeasi tema

- Dupa lansarea single-urilor “Pa Mi” și “Slow Dance”, Gran Error revine cu inca o piesa cu sound captivant: “MEZZANINE”! O piesa efervescenta, cu un ritm ce da dependența și o voce ispititoare, cea mai recenta lansare Gran Error nu permite vibe-uri negative, așa cum exprima și versurile piesei. Apasa…

- O mie de amintiri, un singur vis, emotii nenumarate si o poveste despre fiorii cei mai puternici ai dragostei: „Love Me” este o poveste relatata de catre talentata Alessiah, care poate fi o analogie la marea ei iubire – muzica. Munca, determinare, pasiune, dar si consecventa, acestea sunt atributele…

- Vești bune pentru piesa de debut a proiectului Bastard!. “F..K THAT” este pe locul 1 in top 200 Shazam Rusia și pe locul 39 in Shazam Top 200 Global. Piesa, care are o evoluție foarte buna la nivel internațional, este deja prezenta pe NRJ și Europa Plus, doua dintre cele mai mari stații radio din Rusia.…

- BENGA aduce un ritm amețitor și un sound care nu da voie nimanui sa stea jos. Piesa face parte din cel de-al doilea sezon Double Challenge, fiind rezultatul primului episod. Inca șase episoade vor urma, cu șase artiști surpriza, invitați de RENGLE. Double Challenge aduce impreuna artiști și creatori…

- Global Records anunța o reușita importanta: este noul reprezentant exclusiv al repertoriului Warner Music in Romania incepand cu 1 august 2020. Global Records este casa de discuri cu cea mai rapida evoluție și cu un portofoliu care include artiști precum INNA, Antonia, Carla’s Dreams, Irina Rimes, The…

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…

- Dupa single-ul Pa Mi, lansat anul trecut, care are peste 8 milioane de vizualizari pe YouTube pe un canal complet nou, Gran Error prezinta Slow Dance, o piesa senzuala, cu un ritm vibrant și provocator. Piesa te teleporteaza intr-o alta lume, in care cele mai arzatoare dorințe devin realitate. Da-i…