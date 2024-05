Stiri pe aceeasi tema

- O evadare spectaculoasa a avut loc pe o autostrada din Franța. Un convoi care transporta un deținut a fost atacat pe șosea de mai multe persoane inarmate. Doi polițiști au murit in urma luptelor, iar un deținut a evadat.Atacul a avut loc marți, in jurul orei locale 11.

- Cinci oameni au fost raniți, unul dintre ei fiind in stare grava, intr-un schimb de focuri de arma intr-un cartier saracacios afectat de traficul de droguri din Nimes, in Franta, scrie Le Figaro.

- Update Stire: "Dosar penal in urma unui scandal intre mai multe persoane" https://bn.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/stire-de-presa-1-aprilie-20241711971422 La data de 1 aprilie a.c., in urma extinderii cercetarilor si a probatoriului administrat ...

- Mai mulți teroriști s-au baricadat in interiorul cladirii, adauga sursa SHOT. In același timp, mai mulți tragatori au reușit sa evadeze de la locul crimei. Canalul Telegram „112” susține ca cel puțin 40 de persoane au fost ucise și mai mult de o suta au fost ranite in urma atacului terorist. Pompierii…

- Dragoș Dolanescu, fiul cel mic al regretatului solist Ion Dolanescu, se afla in Madrid, pe 11 martie 2004, ziua in care 200 de persoane și-au pierdut viața in timpul atentatelor teroriste. El a sarit in ajutorul familiilor celor 16 romani, uciși in exploziile din trenuri, fiind și translator, pentru…