Doi ochi care râd ”Un ochi rade și altul plange”, a spus Elisabeta Lipa, cea mai mare canotoare din cate au existat, dupa ce fetele de la doua vasle categorie ușoara, Ionela Cozmiuc și Gianina Beșleaga, au incheiat finala pe locul șase, ultimul. Cu o ora mai devreme, Marius Cozmiuc, soțul Ionelei, și Ciprian Tanasa, au obținut argintul la dublu rame masculin. Doamna spune ca Ionela și Gianina nu meritau acel rezultat insa a ținut sa precizeze ca totuși e vorba de o finala olimpica. Ce trebuie sa reținem este ca proba de doua vasle categorie ușoara este cea mai stransa dintre toate cele ce compun canotajul modern.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

