Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cu arma de foc a inceput in jurul orei locale 17:00 (21:00 GMT), in fata unui teatru din Richmond, capitala statului Virginia, unde elevi ai unui liceu local participau la traditionala ceremonie de absolvire a liceului, a precizat pentru presa seful interimar al politiei orasului, Rick Edwards.Un…

- Doua persoane au fost ucise si alte cinci au fost ranite marti cu focuri de arma in timpul unei ceremonii de inmanare a diplomelor pentru liceeni in statul Virginia, in estul SUA, potrivit politiei, informeaza miercuri AFP. Atacul cu arma de foc a inceput in jurul orei locale 17:00 (21:00 GMT), in fata…

- Statul ucrainean a deschis o ancheta asupra distrugerii barajului Kahovka, un act considerat drept o crima de razboi și un posibil ecocid. Principalul suspect este armata rusa, insa Kremlinul acuza la randul sau Ucraina.

- Opt persoane si-au pierdut viata, iar alte 13 au fost ranite joi seara intr-un atac armat in apropierea orasului sarb Mladenovac, la aproximativ 60 de kilometri sud de capitala Belgrad, potrivit presei locale, scriu AFP si dpa.

- Opt persoane si-au pierdut viata, iar alte 13 au fost ranite joi seara intr-un atac armat in apropierea orasului sarb Mladenovac, la aproximativ 60 de kilometri sud de capitala Belgrad, potrivit presei locale, scriu AFP si dpa. Suspectul in varsta de 21 de ani a deschis focul cu o arma automata asupra…

- O persoana a deschis focul miercuri intr-un spital din Atlanta, lasand in urma un mort si patru raniti inainte de a fugi si de a fi arestat dupa cateva ore, potrivit politiei acestui mare oras din sudul Statelor Unite, noteaza AFP.

- Cinci persoane, printre care un copil de opt ani, toate originare din Honduras, au fost ucise in cursul noptii de vineri spre sambata in apropiere de Houston, statul american Texas, au indicat autoritatile, care inca il cauta pe suspect, noteaza AFP.

- Potrivit mai multor relatari din presa germana, impușcaturile au avut loc la un loc de intrunire al Martorilor lui Iehova, și cel puțin șapte persoane ar fi fost ucise in incidentul armat, iar peste 25 ar fi fost ranite.