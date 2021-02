Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii turneului de tenis Australian Open au anuntat ca au plasat in carantina stricta un numar suplimentar de 25 de jucatori, fara posibilitatea de a se antrena, dupa depistarea unui caz pozitiv la coronavirus in avionul in care au calatorit de la Doha la Melbourne, informeaza AFP. Pasagerul…

- Incepand cu 25 decembrie, toate persoanele care nu au reședința in Belgia trebuie sa prezinte, la sosirea dintr-o zona roșie, in care este inclusa și Romania, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecția cu Covid-19, efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii pe teritoriul…

- Potrivit instituției de invațamant, toții elevii au fost testați inaintea inceperii examenelor.Cei 11 care au fost depistați cu infecția Sars-Cov-2 au fost izolați la nivelul școlii sau la domiciliu. De asemenea, au mai fost izolați și opt colegi, contacți direcți ai lor. ”Pentru aceștia, urmeaza a…

- Prima aplicație care te avertizeaza daca ai intrat in contact cu o persoana infectata cu Covid-19 se lanseaza și in Romania (https://first-contact.ro/#dece). Dezvoltatorul aplicației, Silviu Alexandru Alexe, a explicat ca inițiativa este una privata și ca a aparut tocmai pentru a se elimina stresul…

- Hilary Duff trece prin momente de panica, devenind suspecta de COVID-19, dupa ce a luat contact direct cu o persoana infectata. Frumoasa artista urmeaza sa devina mama din nou, fiind insarcinata cu al treilea copil.

- Pacientii cu forme usoare si care sunt izolati la domiciliu nu trebuie sa ia tratament copiat de pe retelele de socializare pentru ca, multi dintre cei care cred ca pot lupta cu virusul dupa capul lor, ajung in cele din urma la spital in forme grave. „Este o rugaminte catre ei, pana nu e prea […] Sursa…

- Federatia Turca de Fotbal (TFF) a anuntat, joi, ca intreaga delegatie a nationalei Turciei participanta, in urma cu o zi, la meciul amical cu Croatia, a fost testata pentru coronavirus, ca urmare a descoperirii faptului ca croatul Domagoj Vida a fost gasit infectat, potrivit news.ro.Toti cei…