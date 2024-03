Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in sala Transilvania din Palatul Victoria a fost semnat contractul de implementare al proiectului „Portalul Digital Unic al Romaniei – PDURo”, o investiție in valoare de peste 96 de milioane de lei fara TVA menita sa simplifice interacțiunea dintre cetațean și instituțiile publice. PDURo va…

- Contractul de implementare a proiectului „Portalul Digital Unic al Romaniei – PDURo”, o investitie de 96 de milioane de lei fara TVA, a fost semnat, marti, la Palatul Victoria. PDURo va oferi acces la peste 21 de servicii publice digitale, printre care și inmatricularea auto.

- Creșa nr. 8 din Pitești va fi complet reabilitata termic și modernizata. Miercuri, 13 martie, primarul Cristian Gentea a semnat contractul de execuție pentru reabilitarea creșei nr. 8 din strada Smeurei. Cladirea va beneficia de o renovare energetica ampla și de modernizare, cu fonduri europene din…

- Miercuri, 13 martie 2024, a fost semnat contractul de execuție a lucrarilor aferente proiectului prin care Creșa nr. 8 din Smeurei va beneficia de o renovare energetica ampla și de modernizare, cu sprijinul fondurilor europene din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta 5 – Valul…

- Anunt de presa: “Smart Lighting in Municipiul Baia Mare”- Municipiul Baia Mare a semnat in 19.12.2023 cu Administratia Fondului de Mediu contractul de finanțare aferent proiectului cu titlul “Smart Lighting in Municipiul Baia Mare”

- Noua construcție a Spital de Urgenta al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, va demara in februarie, in apropierea aeroporturilor internationale Otopeni si Baneasa și reprezinta cel mai mare proiect de spital finantat prin PNRR. Joi, la Palatul Victoria, in prezența premierului Marcel Ciolacu și a ministrului…

- Noua construcție a Spital de Urgenta al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, va demara in februarie, in apropierea aeroporturilor internationale Otopeni si Baneasa și reprezinta cel mai mare proiect de spital finantat prin PNRR. Joi, la Palatul Victoria, in prezența premierului Marcel Ciolacu și a ministrului…

- Articolul FINALIZARE PROIECT „Reducerea amprentei de carbon a societații S.C. TRANSILVANIA BOIS S.R.L prin implementarea unei centrale electrice fotovoltaice de 398.8. kWp” apare prima data in Curierul National .