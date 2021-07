Stiri pe aceeasi tema

- O masina in care se aflau trei barbați a cazut sambata dimineața in Bratul Borcea al Dunarii. Unul dintre ei au reușit sa se salveze singur și sa sune la 112, insa ceilalti doi sunt captivi in autoturism, a informat ISU Ialomița.Potrivit ISU Ialomița, actiunea de cautare a celor doi este dinamica, iar…

- Doi barbați, care au vrut sa spele o mașina in raul Teleajen, au avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a-i scoate din albia raului. Pompierii din Prahova au intervenit, vineri, in Valenii de Munte pentru a scoate din raul Teleajen un autoturism de teren. De ajutor au avut nevoie și cei doi barbați,…

- Luptatorii trupelor speciale au prevenit, miercuri, o tragedie in municipiul Bistrița. Au intervenit in forța pentru a imobiliza un barbat care a vrut sa arunce in aer o mașina. Barbatul, de 73 de ani, s-a inchis in propriul autoturism cu o butelie și a amenințat ca se arunca in aer, in fața Instituției…

- Doua urme de ADN au fost descoperite de anchetatori pe explozibilul care a aruncat in aer mașina omului de afaceri. Una dintre ele aparține chiar lui Ioan Crisan. Apar noi informații in cazul asasinarii afaceristului Ioan Crișan. Anchetatorii au gasit doua urme distincte de ADN pe dispozitivul exploziv. …

- Europarlamentar PSD și fost premier, Mihai Tudose, a postat, miercuri, pe contul sau de Facebook, un mesaj dur și plin de ironie la adresa Guvernului și in special a liderului USR-PLUS Dan Barna. “Cu Barna, Cioloș și ai lor… De la ,,diamant” la bolovan, de la ,,barbați de stat” la baiețeala de curtea…