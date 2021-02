Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au reținut doua persoane. Acestea ar fi delapidat casieria unde erau angajați. In continuarea activitaților desfașurate int-un dosar penal in care se efectueaza…

- Politisti din Alba efectueaza, miercuri dimineata, 4 perchezitii, toate in judetul Ilfov, la domiciliile si resedintele a 3 persoane banuite de contrabanda cu tutun si care ar fi creat astfel bugetului de stat un prejudiciu de peste 27.000 de lei, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. Perchezitiile…

- Ziarul Unirea PERCHEZIȚII in Alba: 4 descinderi la persoane banuite de vanzare ilegala de tutun. Prejudiciu de 27.000 lei In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 4 perchezitii la persoane banuite ca ar fi comercializat, ilegal, tutun. Ar fi creat bugetului de stat un prejudiciu de peste…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arges au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare. Din cercetari s-a stabilit ca in perioada ianuarie 2017 – august 2018, un barbat de 42 de ani, din Calinești, in…

- Politistii au retinut sapte persoane care ar fi sustras din depozitul unei societati comerciale din Corbeanca mai multe ceasuri tip smartwatch si casti wireless, prejudiciul reclamat fiind de aproximativ 877.720 de euro, informeaza agerpres . „La data de 18 ianuarie, politistii Serviciului de Investigatii…

- Politistii au retinut sapte persoane care ar fi patruns in depozitul unei societati comerciale din Corbeanca, de unde ar fi sustras mai multe ceasuri tip smartwatch si casti wireless, prejudiciul reclamat de firma respectiva fiind de aproximativ 877.720 de euro. "La data de 18 ianuarie,…

- Luni, 4 ianuarie, ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice impreuna cu polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Suciu de Sus au executat simultan, doua mandate de percheziție domiciliara pe raza localitații Cupșeni in cadrul unui dosar penal care are ca obiect savarșirea…

- Astazi, 21 noiembrie 2020, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean OLT – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe o platforma de vanzari online a fost postat un anunț prin care erau oferite spre comercializare mai multe…