Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna viitoare. Vreau sa fiu foarte clar: noi vom continua…

- Cat despre plafonarea facturilor la energie, aceasta a ajutat deoarece a oprit creșterea speculativa a prețurilor. In absența acestei masuri, am fi platit facturi și de doua-trei ori mai mari. In opinia sa, plafonarea trebuie sa continue cel puțin pana in martie 2025.Cristian Socol, despre plafonarea…

- Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, recunoaște faptul ca retailerii au crescut prețurile la alte produse pentru a compensa limitarea adaosului comercial la alimentele de baza. „Daca te așezi pe salteaua de apa, ea se lasa intr-o parte și crește in alta parte. Este ceea ce in economie…

- Decizia de a prelungi cu doua luni plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza este doar inca o masura populista PSD-PNL, total ineficienta, care nu salveaza bugetul niciunei familii din Romania, au transmis reprezentantii USR. Dincolo de minciunile partidelor la guvernare, realitatea este…

- Guvernul va prelungi plafonarea adaosului comercial pentru inca 60 de zile prin Ordonanța de Urgența. Vor ramane primele 16 alimente de baza si, de asemenea, ar putea fi adaugate pe aceasta lista untul, gemul si carnea de miel. In schimb, vor disparea de pe aceasta lista acele alimente consumate in…

- Update: Florin Barbu (PSD) a declarat, miercuri, ca-și dorește ca Ordonanța privind plafonarea adaosului comercial la o serie de alimente de baza sa fie prelungita. Ministrul Agriculturii spune ca și-a demonstrat eficiența și prețurile la raft au scazut. Acesta a mai afirmat ca guvernanții iau in calcul sa…

- Ministrul Agriculturii a precizat ca masura privind plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de baza ar putea fi prelungita si dupa data de 31 ianuarie 2024. Florin Barbu va avea marti o intalnire cu procesatorii, iar miercuri va discuta cu retailerii pentru a se pune de acord daca vor prelungi…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi prelungirea plafonarii cu inca sase luni a politelor RCA la nivelul din februarie 2023, la care se adauga rata inflatiei de maximum 6,8%. „E o decizie importanta pentru ca Romania are un parc auto extrem de consistent. A plafonat pentru inca sase luni Executivul…