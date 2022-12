Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a ironizat pe Twitter Parlamentul European, dupa scandalul de corupție in care sunt implicați mai mulți angajați ai instituției, inclusiv o vicepreședinta a PE. Uniunea Europeana a blocat PNRR-ul Ungariei din cauza mai multor probleme pe care Budapesta nu ia suficiente masuri…

- Guvernul ungar a decis sa introduca un plafon de pret la oua si cartofi, a anuntat miercuri Gergely Gulyas, directorul de cabinet al premierului ungar, dupa ce datele oficiale privind inflatia arata ca preturile la alimente au explodat in luna octombrie, transmite Reuters. In luna februarie a acestui…

- Gergely Gulyas, directorul de cabinet al premierului ungar, a anunțat ca Guvernul de la Budapesta va plafona prețul la oua și cartofi, dupa ce prețurile la alimente au explodat in octombrie. In luna februarie a acestui an, Executivul de la Budapesta a impus un pret maximal la lapte, zahar, faina, ulei…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adepte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…

- Ambasadorii statelor membre ale UE au dat termen Ungariei pana pe 19 decembrie sa puna in practica reformele anticoruptie la care s-a angajat pentru a evita suspendarea fondurilor europene, au indicat miercuri surse diplomatice citate de AFP. Pe 19 decembrie ar urma sa fie examinate progresele inregistrate…

- Zeci de mii persoane au manifestat, miercuri, la Budapesta pentru a denunta din nou salariile profesorilor, conditiile de munca si problemele de personal, scrie Agerpres. „Suntem alaturi de profesorii nostri”, „Fara profesori nu exista viitor”, se putea citi pe bannerele purtate de manifestanti, multi…

- Parlamentul Ungariei a adoptat, luni, primele masuri anticoruptie menite sa atenueze temerile Comisiei Europene, care blocheaza fonduri de miliarde de euro in asteptarea reformelor privind statul de drept, relateaza AFP. Doua amendamente au fost adoptate cu majoritate confortabila, conform rezultatelor…