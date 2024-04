Doar pentru că știu să navigheze pe internet, bugetarii se cred experți în IT Potrivit unui studiu facut de Centrul de Formare APSAP, 9 din 10 angajați la stat se supraevalueaza și considera in mod greșit ca dețin competențe digitale avansate, doar pentru ca știu sa navigheze pe internet. In urma analizei datelor furnizate de respondenți, 1.477 persoane considera ca dețin un nivel de competențe digitale la nivel avansat. Dintre aceștia, 1.285 ințeleg prin competențe digitale avansate activitațile de navigare și cautare eficienta pe Internet, pe cand doar 140 afirma ca dețin cunoștințe de programare și dezvoltare de programe/ aplicații (HTML), care i-ar clasa intr-adevar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

