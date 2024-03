Sondajul realizat de Centrul de Formare APSAP releva o situație ingrijoratoare in ceea ce privește participarea angajaților din sectorul public la programele de formare profesionala. Aproximativ 72% dintre acești angajați nu au urmat cursuri de perfecționare in ultimii ani, iar interesul pentru competențele digitale și IT&C este foarte scazut, doar 0,1% dintre funcționarii publici manifestand interes in acest domeniu. Este important de subliniat ca, conform legislației in vigoare, angajații din sectorul public au obligația de a participa cel puțin o data la 2 ani la cursuri de formare profesionala…