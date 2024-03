Angajații de la stat sunt nemulțumiți. Ei considera ca nu sunt platiți așa cum ar merita. ”Aproape 72% dintre angajatii la stat nu au urmat, in ultimii ani, cursuri de formare profesionala care sa le imbunatateasca competentele la locul de munca, in special pe cele digitale”, arata un sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP, desi institutiile statului sunt obligate prin lege sa investeasca in perfectionarea constanta a angajatilor pentru o eficienta sporita in administratia publica. De asemenea, doar 0,1% dintre functionarii publici sunt interesati de cursuri de competente digitale si IT&C.…