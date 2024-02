Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Germania ca, incepand de marti, 20 februarie 2024, ora 4:00 si pana miercuri, 21 februarie 2024, ora 7:10, vor fi greve ale personalului de la sol al companiei de zbor Lufthansa. Potrivit MAE, aceste miscari sindicale vor afecta activitatea aerogarilor din Frankfurt am Main, Munchen, Hamburg, Berlin, Dusseldorf, Koln-Bonn si Stuttgart. Programul curselor aeriene operate de compania Lufhansa va fi perturbat, in acest interval de timp. Pentru informatii suplimentare pot…