- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile anunta doar 15 cazuri confirmate de gripa in saptamana 28 decembrie – 3 ianuarie, fața de aproape 500 in saptamana similara a sezonului trecut. Astfel, in saptamana 28 decembrie – 3 ianuarie, au fost raportate la nivel național 15…

- Au fost raportate 48 de cazuri de gripa clinica în România, în saptamâna 23-29 noiembrie, a anunțat Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), iar cazurile înregistrate sunt mai multe fața…

- In saptamana 26 octombrie – 1 noiembrie, la nivel național au fost inregistrate 47.773 de infectii respiratorii acute, mai puțin fața de saptamana precedenta. Numarul de infecții respiratorii acute inregistrate saptamana trecuta este cu 7,6% mai mic comparativ cu cel din saptamana anterioara, conform…

- A aparut primul caz de gripa sezoniera. Numarul infecțiilor respiratorii este sub jumatatea nivelului din aceeași perioada a anului trecut Conform Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din INSP, numarul total de cazuri de infecții respiratorii acute (gripa clinica, IACRS…