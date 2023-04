Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii DNA au percheziționat, luni, in prezența inculpatului Catalin Lascuț, și a avocatului sau, aparatura electronica ridicata in timpul perchezițiilor din mega-dosarul de corupție Otopeni, transmit pentru STIRIPSRUSE surse judiciare.Potrivit acestora s-ar fi facut clone dupa mediile de stocare…

- Judecatorul Anemari Iorgulescu, de la Tribunalul București, magistratul care a avut spre analiza propunerea arestarii preventive in cazul celor patru inculpați reținuți pana in prezent in mega-dosarul de corupție denumit generic „Otopeni”, admite gravitatea faptelor pentru care exista indicii și probe…

- Catalin Lascuț, regele duty-free-urilor este audiat, in aceasta dimineața, la sediul DNA. Lascuț este unul dintre cei 5 acționari, cu 20%, ai firmei Millenium Pro Design SRL, cea care opereaza magazinele duty-free din Aeroportul Otopeni. In dosar apar nume grele din politica, precum Sorin Grindeanu și Rareș…

- Inculpații din dosarul șpagilor de pe Aeroportul Otopeni au fost activ implicați in scopul urmarit, de a obține beneficii pentru firmele interesate de inchiroerea spațiilor. Judecatorul care a decis ca acuzații din acest dosar sa poata fi cercetați in arest la domiciliu susține, in motivarea deciziei,…

- Cinci persoane au orchestrat una dintre cele mai mari rețele de mita din ultimii ani: 22,4 milioane de euro cerute pentru prelungirea contractelor companiilor ce funcționeaza pe Aeroportul Otopeni. Conform DNA, in operațiune ar fi fost implicat și fostul director general, George – Alexandru Ivan. Procurorii…

- Patru persoane a fost retinute de DNA dupa perchezitiile de la Aeroportul Otopeni. Un fost director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) și alte trei persoane au fost reținuți pentru 24 de ore pentru trafic de influența, dare de mita și spalare a banilor. Au fost percheziții DNA…

- Procurorii DNA au reținut, marți noapte, patru persoane, in frunte cu fostul director general al CNAB.Intr-un comunicat de presa emis ulterior perchezițiilor efectuate marți la Aeroportul Otopeni, procurorii prezinta un mecanism infracțional de amploare, cu sume de zeci de milioane de euro pretinse…

- Dosarul cauzei privind pe inculpatul fața de care a fost dispusa masura preventiva a reținerii și pe inculpatul Țuțu Gabriel va fi inaintat Tribunalului București cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, a transmis DNA.In cauza se desfașoara acte de urmarire penala și fața de alte persoane.Facem…