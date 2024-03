Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea de procesare este redusa la punctele de control de frontiera de la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (Otopeni), pana duminica, anunța Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).

- ”Revenim asupra informarii transmise la 1 martie a.c., privind capacitatea de procesare redusa la punctele de control de frontiera de la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti. Astfel, portile automate de control de frontiera (ABC – Automatic Border Control) de pe fluxul de plecari internationale…

- Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav este pregatit pentru Air Schengen, spun administratorii obiectivului aeroportuar. Incepand din 31 martie, cetațenii romani vor calatori spre țari din Spațiul Schengen fara a mai trece prin controalele Poliției de Frontiera. Pentru deplasarile catre state non-Schengen,…

- La nici doua saptamani pana la ridicarea controalelor la frontiera, situația este una de-a dreptul hilara. Deși ni se pun bețe in roate și ni se permite intrarea doar in Air Schengen, autoritațile din Romania, in speța MAI și Poliția de Frontiera, s-au gandit sa aplice controale in spațiul Schengen,…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) anunta, vineri, ca in perioada urmatoare capacitatea de procesare a calatorilor va fi scazuta, pentru implementarea fluxurilor Schengen / non- Schengen. Implementarea masurilor se va termina la finalul lunii martie. ”In continuarea masurilor luate pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Bulgaria, unde, incepand de marti, vor avea loc proteste ale agricultorilor, care vor determina restrictii de circulatie. Vor fi blocate și punctele de trecere a frontierei de la Giurgiu-Ruse, Vidin-Calafat, Silistra-Ostrov…

- Politistii de frontiera au descoperit, ascunse in bagajul de mana al unei femei, la Aeroportul Henri Coanda, 19 kilograme de bijuterii care urmau sa fie introduse ilegal in tara, noteaza news.ro.Reprezentantii Politiei de Frontiera au anuntat ca sambata, s-a prezentat pentru a intra in tara, din directia…

- Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei a erodat controlul președintelui rus Vladimir Putin asupra puterii, a slabit armata rusa și a alimentat un ”curent subteran de nemulțumire” in interiorul țarii, a afirmat William Burns, directorul Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA. Intr-un material publicat…