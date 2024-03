Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei a erodat controlul președintelui rus Vladimir Putin asupra puterii, a slabit armata rusa și a alimentat un ”curent subteran de nemulțumire” in interiorul țarii, a afirmat William Burns, directorul Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA. Intr-un material publicat…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos afirma, in replica la publicarea deciziei admiterii partiale in spatiul Schengen, ca demnitatea Romaniei nu era obiect de negociere si ca „suntem tratati ca cetateni de mana a doua pentru ca aceasta este calitatea politicienilor nostri” din Consiliul UE, relateaza Agerpres.…

- Pagina premierului Marcel Ciolacu a fost luata cu asalt de mii de inimioare trimise de catre fanii sai din Bangladesh, Maroc, Libia sau Tunis la postarea in care anunța ca Romania va intra in Schengen cu frontiera aeriana. Postarea sa are peste 5.300 de like-uri, din care aproape 800 sunt hohote de…

- Romania and Bulgaria have reached an agreement with Austria to join Europe’s open-borders Schengen area by air and sea from March 2024, with talks set to continue next year about land borders, the Romanian interior ministry said late on Wednesday, according to Reuters. Austria opposed expanding the…

- Fostul premier Dacian Ciolos, actual europarlamentar, afirma, miercuri seara, ca ”vestile triumfaliste” ale premierului Marcel Ciolacu despre intrarea in spatiul Schengen ar fi cu adevarat importante daca ar exista un acord cu Austria si pentru intrarea cu frontierele terestre, potrivit News.ro. ”Mi-as…

- Bulgaria has categorically rejected the request to accept more migrants on its territory in exchange for Austria lifting its veto on Schengen accession, Prime Minister Nikolai Denkov announced on Tuesday, according to Euractiv. News broke out over the weekend that Austria is reportedly proposing to ‘partially’…

- Premierul bulgar Nikolai Denkov a afirmat luni ca negocierile aflate in desfasurare cu Austria inca nu au condus la un acord final cu privire la aderarea la spatiul Schengen și a respins posibilitatea ca Bulgaria sa accepte in mod exclusiv anumite reguli specifice. Denkov a facut referire la cererea…

- Fostul premier Dacian Cioloș a declarat, ”nu avem de ce sa fim fericiți ca acceptam mila, nu sarim in sus de bucurie pentru austriac atunci cand vorbim de dreptul nostru european”. Afirmațiile au fost facute dupa anunțul lui Marcel Ciolacu despre relaxarea condițiilor pentru Schengen. ”Vad ca premierul…