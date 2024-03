Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrat in noaptea de sambata spre duminica, incepand cu ora 00.00, in Spatiul Schengen, cu frontierele aeriene. Ce se schimba pentru romanii care merg pe aeroport? Pentru calatorii romani, intrarea in Spatiul Schengen aerian inseamna ca pe aeroport nu se vor mai opri la filtrele de control…

- De la ora 00.00 a zilei de duminica, 31 martie 2024, Romania intra in Spațiul Schengen, cu frontierele aeriene si maritime, fara frontierele terestre. Incepand cu aceasta data, persoanele care efectueaza zboruri catre sau dinspre state membre Schengen nu vor mai trebui sa treaca prin controlul de frontiera.…

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, insista asupra vetoului țarii sale cu privire la aderarea deplina a Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen. Karner a declarat luni, in timpul unei conferințe de presa la Innsbruck, ca Austria se va opune in continuare aderarii depline la Schengen, potrivit…

- Politia de Frontiera a luat toate masurile necesare pentru pregatirea celor 17 puncte de frontiera aeroportuara si cinci puncte de frontiera maritime cu care vom intra in Spatiul Schengen din 31 martie 2024, a declarat, luni, inspectorul general al IGPF, Cornel-Laurian Stoica, in cadrul bilantului institutiei…

- In data de 27.1.2024, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 168.700 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 48.650 de mijloace de transport, potrivit Politiei de Frontiera.Pe…

- In data de 24.01.2024, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 143.000 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 46.000 de mijloace de transport, potrivit Politiei de Frontiera.Pe…

- In data de 18.01.2024, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 149.600 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 45.800 de mijloace de transport, potrivit Politiei de Frontiera.Pe…

- Șefii din Poliția Maramureș demiși de ministrul de Interne, Catalin Predoiu (PNL), dupa fuga lui Catalin Cherecheș lucreaza in continuare in sistem. Ei nu au fost dați afara, ci doar mutați pe alte funcții. Predoiu a susținut ca aceștia sunt protejați de statutul juridic. Fostul șef al IPJ Maramureș,…