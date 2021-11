DN1, blocat a doua zi consecutiv. Aglomerație pe Valea Prahovei Valorile de trafic s-au intensificat, duminica la pranz, pentru a doua zi consecutiv, pe sensul de urcare catre zona montana a DN 1 Ploiesti – Brasov si astfel se circula in coloana pe raza localitatii Comarnic si a statiunii Busteni. In conditii de aglomeratie se circula si pe celalalt sens intre statiunile Predeal si Busteni, […] The post DN1, blocat a doua zi consecutiv. Aglomerație pe Valea Prahovei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

