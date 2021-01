Dj Lucian&Geo lanseaza piesa “Beautiful Life”

Stiri pe aceeasi tema

- Dj Lucian (Lucian Mitrache)&Geo(Naita George) revin in forța cu o noua piesa de calitate, care se numește "Beautiful Life". Noua piesa suna foarte bine, este hrana spirituala pentru suflet și minte, fiind plina de energie pozitiva."Beautiful Life" este lansata impreuna cu casa de discuri Norvis Music…

- France Football a anuntat echipa ideala pentru Balonul de Aur «Dream Team», condusa de portarul rus Lev Iasin. Nu lipsesc Maradona, Pele, Messi. In ancheta publicatiei franceze a fost numit si Gheorghe Hagi. In echipa ideala nu se afla jucatori precum Michel Platini, Zinedine Zidane sau Thierry…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins sambata, la Kolding, reprezentativa Poloniei, scor 28-24 (11-15), in al doilea meci din grupa D a Campionatului European. Este primul succes al tricolorelor, in lotul carora a revenit portarul Denisa Dedu. Marcatoarele Romaniei au fost Neagu 8 Laslo 6,…

- Dj Lucian (Lucian Mitrache) & Geo (Naita George) lanseaza o noua piesa EDM, care se numeste “Antidote”. In aceasta perioada delicata, cand intreaga omenire sufera din cauza pandemiei, cei doi artisti vin cu “antidotul” muzical, o piesa plina de energie pozitiva, care este perfecta pentru orice festival…

- In perioada 7-10 decembrie 2020, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) organizeaza saptamana internationala, in cadrul careia 25 de profesori, lectori si specialisti din 17 tari de pe toate continentele vor sustine online cursuri interactive, studii de grup pentru cercetare si…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat ca, pâna miercuri, au fost înregistrate 2.141 de plicuri care conțin buletine de vot ale alegatorilor români din diaspora. Conform Autoritații Electorale Permanente (AEP), din…

- Sondaj PE: Mai mult de jumatate dintre romani susțin ca veniturile le-au fost afectate de pandemie, pe locul al doilea in UE, dupa ciprioți. 60% sunt nemultumiti de masurile luate de Guvern Mai mult de jumatate (55%) dintre romani sustin ca veniturile le-au fost deja afectate din cauza pandemiei, pe…

- Decaderea SUA genereaza vremuri complicate in regiune CAZUL REPUBLICA MOLDOVA. Pandemia și mișcarile violente de pe strazile americane, la pachet cu alegerile și controversele uriașe generate in SUA, au developat public precaritatea organizarii interne in cea mai puternica țara a lumii. Crimele și defilarile…