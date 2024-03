Salariul minim european trebuie introdus in Romania pana la 15 noiembrie 2024. Guvernanții romani pregatesc schimbarea legislației in acest an. Salariul minim. Este vorba despre o directiva europeana care trebuie transpusa in legislația naționala. Decizia vine in condițiile in care in Romania prețurile sunt similare cu cele din statele occidentale. Directiva 2041/2022 privind salariul minim adecvat in UE a fost adoptata la 4 octombrie 2022. Potrivit documentului, statele vor adopta masurile necesare pentru a se conforma directivei pana la 15 noiembrie 2024. De la 1 iulie, 3.700 lei brut In acest…