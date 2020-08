Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova se va intruni miercuri dimineata pentru ridicarea la termen a carantinei instituite in urma cu doua saptamani in satul Gornet, a anuntat, marti, Prefectura Prahova.Potrivit sursei citate, Institutul National de Sanatate Publica a…

- Liderul clanului Duduianu a fost ucis, in noaptea de luni spre marți, intr-o incaierare cu sabii, cu peste 20 de persoane, in Sectorul 6. Interlopii din clan, dar și prietenii lor, au jurat razbunare, iar mai mulți indivizi au anunțat ca vor sa vina in Romania sa faca dreptate, pentru moartea celui…

- Taieri de ore și eliminari de materii pentru clasele V-VIII sunt pregatite in prezent de Ministerul Educației, care este obligat ca din 14 septembrie sa puna in aplicare legea care prevede taierea cu pana la 5 a numarului de ore pe saptamana in gimnaziu.Potrivit surselor Edupedu.ro, grupul…

- Potrivit RTL, el este refugiat rwandez care lucra pentru dioceza, iar in prezent viza lui a expirat. Potrivit informatiilor oferite de Parchet, barbatul a fost plasat in arest din cauza nepotrivirilor din programul lui ca voluntar. El a avut sarcina de a inchide catedrala in seara de dinaintea incendiului.…

- A fost potop cum nu s-a mai vazut astazi, la orele amiezii, la Buzias. In putin mai mult de o jumatate de ora, intregul oras a fost acoperit de puhoaie. Pompierii si angajatii primariei se lupta din greu sa inlature efectele inundatiilor. A fost rupere de nori, la Buzias astazi, in jurul orei 12.00.…

- Pompierii de la ISU care au intervenit in noaptea incendiului din clubul „Colectiv” vor fi audiati in dosarul de la Parchetul Militar. Dosarul a fost deschis dupa ce au aparut in presa inregistrari cu modul haotic in care au actionat pompierii in primele minute de la sosirea la „Colectiv”.Audierile…

- In cadrul unei vizite la Targu Mures, premierul Ludovic Orban a informat ca a evaluat, impreuna cu reprezentantii Prefecturii, principalele proiecte de investitie dedicate infrastructurii. Unul dintre proiectele rutiere majore este Autostrada Unirii, respectiv Targu Mures – Iasi – Ungheni, proiect asupra…

- Guayaquil, al doilea oras ca marime al Ecuadorului, a devenit un morman de cadavre din cauza noului coronavirus, oamenii murind fara sa primeasca ingrijiri fie in propriile case, fie pe strazi, fie pe holurile spitalelor.