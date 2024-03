Stiri pe aceeasi tema

- Distributie Energie Electrica Romania a realizat anul trecut venituri de 4,41 miliarde lei, mai mari cu 30%Distributie Energie Electrica Romania (DEER), companie membra a Grupului Electrica, a realizat anul trecut venituri in crestere cu 29,9%, de 4,41 miliarde lei (de la 3,39 miliarde lei in 2022).…

- Ori de cate ori vad un animal care nu este bine ingrijit sau maltratat, maramureșenii au pe cine sa sune. Numarul mare de sesizari cu care se confrunta polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor releva faptul ca maramureșenii sunt iubitori de animale. Cu siguranța vor fi interesați de ce au…

- Cabinetul medical de medicina primara din localitatea Nadeș, coordonat de dr. Luminița Boitor, președinta Asociației Medicilor de Familie Mureș, a fost renovat recent prin intermediul unui proiect inițiat prin PNRR, a carui obiectiv viza Reabilitarea, modernizarea și dotarea cabinetului de asistența…

- Cea de a treia zi a celei de a 27 a sesiuni ordinare a Adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania a fost dedicata analizei problemelor cu care se confrunta comunele din Romania si, implicit, autoritatile administratiei publice locale ale acestora, ca urmare a unor sincope in procesul de descentralizare,…

- In cadrul Cupei Romaniei Ergometru Juniori Seniori Master s-a disputat la Targu Mureș, unde sportivii CS Mureșul de la secția de canotaj au obținut mai multe rezultate frumoase. Potrivit CS Mureșul, rezultatele sportivilor in funcție de categorii au fost urmatoarele: Loc 2 in proba de Dublu Junioare…

- Domnul primar, Alexandru – Iosif DAN, a semnat contractele de proiectare și execuție pentru doua proiecte de dezvoltare, cu finanțare extrabugetara. Este vorba despre • ”Creșterea eficienței energetice in cladirea Școala Generala Tritenii de Sus, Com Tritenii de Jos” in valoare de 1.575.369, 87 lei,…

- 86 de persoane din Harghita au fost inselate anul trecut si au ramas fara bani in conturi, dupa ce au accesat asa-zise platforme de investitii cu reclame dubioase "in care se promit castiguri fabuloase in perioade scurte de timp", postate pe retele de socializare si au transmis date personale unor pretinsi…

- Clubul H2O Team a fost reprezentat de doua echipe in cadrul primului turneu al Campionatului Național de Polo Liga a II-a, care a avut loc la Complexul Olimpic din Izvorani in zilele de 16 – 17 decembrie. In componența celor doua echipe au activat numai jucatori din Targu Mureș, aceștia fiind antrenți…