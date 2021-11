Stiri pe aceeasi tema

- Prof. Adina Romanescu a primit la Cotroceni distinctia Directorul Anului 2021. Directorul Anului 2021, distinctie acordata la nivel national de catre Asociatia pentru Valori in Educatie, sub inaltul patronaj al presedintelui Romaniei, a ajuns la Iasi. Distinctia a fost acordata directorului Liceul Teoretic…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 25 noiembrie 2021, decretul privind numirea Luminiței-Teodora Odobescu in funcția de consilier prezidențial, incepand cu data de 30 noiembrie 2021. Pe 26 octombrie, Iohannis a semnat decretul privind eliberarea la cerere din functia de consilier…

- In aceste zile a avut loc, in condiții de pandemie, un eveniment important in sistemul de educație din Romania. Evenimentul a fost organizat de Asociatia pentru Valori in Educatie. ONG-ul a premiat cei mai buni directori de instituții de invațamant din anul 2021. La momentul de gala, președintele Klaus…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj la Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2021, in care evidentiaza ca doreste sa vada o analiza "onesta" a modului in care s-au derulat in acest an scolar concursurile pentru ocuparea functiilor de directori in unitatile de invatamant.…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat la o televiziune de știri ca, conform informațiilor sale, Klaus Iohannis este hotarat sa nu mai faca o noua numire de premier daca Guvernul Ciuca nu trece de Parlament, ci va dizolva Parlamentul. Acest lucru ar genera alegeri anticipate in cel mult 3 luni.…

- Liberalii il propun din nou pe Florin Cițu pentru funcția de premier. Acesta este mandatul pe care conducerea PNL l-a dat delegației care va merge luni la consultarile de la Cotroceni. Decizia a fost luata in unanimitate, joi seara, de Biroul Executiv National și va fi, luni, in sedinta Biroului Politic…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna și președintele Klaus Iohannis nu au ajuns, marți, la nicio ințelegere, dupa o scurta discuție la Cotroceni pe marginea crizei guvernamentale, spun surse politice. Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș (președintele PLUS) nu a participat la aceasta intalnire. Iohannis…