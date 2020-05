Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 25 aprilie 2020, a fost externat primul pacient infectat cu noul coronavirus care a fost internat și tratat la Spitalul Municipal Blaj, spital suport pentru cazurile grave de COVID-19. Este vorba despre un barbat in varsta de 30 ani, din Barabanț (Alba Iulia), internat in urma cu trei saptamani…

- Ciprian, un ploiestean in varsta de 45 de ani, care a stat in carantina, timp de doua saptamani, intr-unul dintre centrele din Prahova s-a oferit sa devina voluntar chiar in centrul unde si el a stat izolat timp de doua saptamani.

- Karen Mannering are 39 de ani si a ajuns pe patul de spital dupa ce s-a simtit rau timp de doua saptamani. Medicii au diagnosticat-o cu COVID-19 și pneumonie la ambii plamani. Karen urmeaza sa fie mamica pentru a patra oara. Cu foarte multa durere in suflet și gata sa izbucneasca in plans,…

- Un barbat de 48 de ani din judetul Tulcea este suspect de infectare cu coronavirus, dupa ce s-a intalnit cu un prieten venit din Italia in urma cu doua saptamani si are o stare febrila si alte afectiuni. El a fost dus cu izoleta la Spitalul Judetean Tulcea.Potrivit Prefecturii Tulcea, vineri,…

- Ziarul Unirea A sustras 6 baloți de lucerna și a dat foc la alți 11: Barbat din Saliștea, cu dosar penal pentru furt și distrugere A sustras 6 baloți de lucerna și a dat foc la alți 11: Barbat din Saliștea, cu dosar penal pentru furt și distrugere Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au…

- Sambata, 15 februarie 2020, in jurul orei 19,30, Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie care locuiește in comuna Meteș, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat ca barbatul, in varsta…

- Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au identificat un barbat banuit de furt și au recuperat o buna parte din prejudiciu. La data 6 februarie a.c., in urma cercetarilor efectuate intr-un dosar penal de furt calificat, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș au identificat un barbat…

- Un barbat de 64 de ani din comuna Ciprian Porumbescu a fost protagonistul unui accident in timp ce se afla la volanul unui tractor, in stare de ebrietate și fara a avea permis de conducere pentru nici o categorie auto.Polițiștii Secției de Poliție Rurale Șcheia au fost sesizați in cursul serii de ...