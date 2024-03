Stiri pe aceeasi tema

- Incident tragic pe autostrada A1, in zona localitații timișene Recaș. Unui barbat care conducea o duba i s-a facut rau la volan și a murit „Un barbat, in varsta de 54 de ani, a condus o autoutilitara pe A1 dinspre Timișoara inspre Lugoj, iar in dreptul localitații Recaș, se pare ca pe fondul unor afecțiuni…

- Tragedie la marginea localitatații timișene Biled, marți dupa-amiaza. Un barbat care lucra la un șanț de colectare a apei, la marginea șoselei, a murit dupa ce a fost ingropat de viu. „La data de 5 martie, in jurul orei 14:55, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Sanandrei au fost sesizați…

- Polițiștii Secției 4 Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au reținut un barbat banuit de comiterea infracțiunii de inșelaciune in forma continuata. „Din cercetari a reieșit ca, in perioada februarie 2023 – noiembrie 2023, un barbat…

- Un barbat de 58 de ani a devenit clientul de coșmar al restaurantelor din orașul olandez Delft, dupa ce a mancat fara sa plateasca de cel puțin 127 de ori in ultimii ani. La inceputul acestei luni, poliția din Delft a fost chemata la un restaurant unde un barbat a incercat sa scape de plata […] Articolul…

- TRAGIC… Un barbat de 48 de ani, din localitatea Ghermanești, comuna Dranceni, a fost gasit spanzurat in locuința. Vecinii spun ca, deși obișnuia sa mai bea cate un pahar, iși vedea de treburile sale, fara sa deranjeze pe cineva. In ultimul timp insa parca era mai retras, spun apropiații. Reprezentanții…

- Un barbat de 60 de ani din Apateu a fost reținut dupa ce a intrat in casa peste fosta nevasta și a batut-o. „Polițiștii Secției 3 Rurala Chișineu-Criș cerceteaza un barbat de 60 de ani, din Apateu, care, la data de 3 ianuarie a.c., ar fi patruns fara drept in locuința fostei soții, unde ar […] The post…

- Un barbat de 48 de ani si-a ucis concubina, la o stana din judetul Vrancea, conflictul intre cei doi izbucnind pe fondul consumulului de alcool. ”In cursul noptii trecute, politistii au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un barbat si-ar fi lovit concubina, iar aceasta este inconstienta.…