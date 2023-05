Disney Plus elimină zeci de filme şi seriale de pe serviciile sale de streaming. Lista titlurilor care vor fi dispărea Peste 50 de filme si seriale vor disparea de pe Disney+ si Hulu, intr-o incercare a gigantului american de a reduce cheltuielile. Conform estimarilor companiei, mutarea ar trebui sa genereze economii de 3 miliarde de dolari, dupa ce, anul trecut, au fost investite aproape 30 de miliarde de dolari in continut. Lista completa a titlurilor care vor fi scoase de pe cele doua servicii: Disney Plus: Big Shot Turner & Hooch The Mysterious Benedict Society The Mighty Ducks: Game Changers Willow The Making Of Willow Diary of a Future President Just Beyond The World According to Jeff Goldblum Marvel’s Project… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

