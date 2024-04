In aceste zone, principalul accent se pune pe consumul de alimente bogate in nutrienți, cum ar fi legumele, fructele, cerealele integrale și proteinele slabe, precum și pe alte aspecte ale stilului de viața sanatos, cum ar fi activitatea fizica regulata, gestionarea stresului și comunitatea sociala activa.Adesea, locuitorii din aceste zone consuma papaya, un fruct cu multe beneficii.Ce beneficii are papayaEste plin de nutrienți, inclusiv magneziu, potasiu, acid folic, licopen și vitaminele A, C, E și K. De asemenea, conține fier și calciu.Papaya este o „alegere fantastica in ceea ce privește fructele,…