In lumea febrila a dietei și a nutriției, anul trecut a fost dominat de discuții aprinse despre raul (sau nu) alimentelor ultraprocesate. Acestea nu s-au limitat doar la mass-media, ci au generat, in mod neobișnuit, dezbateri la fel de zbuciumate in cercurile academice. Așadar, care este "adevarul" despre aceste alimente? Sunt atat de nocive pentru sanatate pe cat susțin mulți? Și cum ar trebui sa se orienteze consumatorii, inarmați cu aceste informații, pe rafturile supermarketurilor?

Prelucrarea alimentelor, inclusiv gatitul, fermentarea, murarea, conservarea și afumarea, este la fel de veche…