- Activitatea seismica din zona Vrancei este una normala, iar cutremurul cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in aceasta dimineata nu are nicio legatura cu ceea ce s-a intamplat in Albania sau Turcia, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al

- La data de 24 ianuarie 2020, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 6.8 grade s a inregistrat in Turcia la ora 19.55, ora locala a Romaniei. Cutremurul a avut o magnitudine de 10 kilometri si s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Cutremur cu magnitudine 6.1. Tonga reprezinta o destinație exotica preferata de turiști, dar care se afla izolata in mijlocul oceanului. Un cutremur a avut loc in cursul dimineții de 4 decembrie, la ora 11.42, in Marea Neagra. Cutremurul cu magnitudinea de 4,2 s-a produs la o adancime de 30 de kilometri,…

- Un nou cutremur a avut loc, miercuri dimineata, in Romania. Seismul s.a produs in judetul Vrancea. Cutremurul de miercuri dimineata a inregistrat magnitudinea 2,8 si s-a produs la o adancime de 105 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului.

- La cateva ore dupa cutremurul devastator cu magnitudinea de 6,4 din Albania, un seism a cutremurat Romania. Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade a avut loc in zona seisimica Vrancea-Buzau in jurul orei 16:54. „In ziua de 26 Noiembrie 2019 la ora 16:54:53 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA…