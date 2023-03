Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi efectueaza, marti, 42 de perchezitii domiciliare intr-un dosar penal privind infractiuni de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Politistii fac perchezitii in Iasi, Brasov, Ilfov, Galati, Bihor, Vaslui, Arges,…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta, vineri, ca, in cursul anului 2022, numarul de infractiuni sesizate si de contraventii aplicate, precum si cantitatea de deseuri si de substante periculoase confiscate au inregistrat o crestere semnificativa fata de anii 2021 si 2020. ”In anul 2022, structurile MAI,…

- FCSB și Universitatea Craiova se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20.00, pe Arena Naționala. Partida conteaza pentru etapa 26 din campionatul regular al Superligii. Formațiile de start: FCSB: Tarnovanu – Sorescu, L. Cristea, Tamm, Radunovic – Edjouma, Șut, O. Popescu – Cordea, Miculescu, Fl. Coman.Rezerve:…

- Iata ce aduce nou programul Noua Casa in 2023. "Ieri s-a publicat in Monitorul Oficial Hotararea de Guvern 80 privind normele de aplicare a programului Noua Casa, avem acelasi plafon de garantare. Anul trecut am avut 14 institutii financiar bancare, anul acesta am facut apel la toate institutiile financiar…

- Guvernul a aprobat astazi un plafon de 1,5 miliarde de lei pentru derularea programului „Noua Casa” in anul 2023, in timp ce valorile maxime pentru credit au ramas aceleași ca in 2022: 66.500 euro (pentru locuinte al caror pret este de maximum 70.000 euro, cu avans solicitat de 5%) și, respectiv, 119.000…

- Firmele cu sediul social in Iasi platesc circa 1 miliard de lei lunar pe salarii. Desi pare o suma uriasa, in realitate nu este: angajatorii din judete precum Cluj sau Timis platesc valori si aproape duble fata de judetul nostru, fiind de altfel judetele cu cel mai mare fond de salarii, dupa Bucuresti.…

- Topul judetelor dupa recrutarile din industrie si constructii: cel mai mult au recrutat angajatorii din Maramures, Ilfov si Cluj. La polul opus au fost judetele Arges, Hunedoara si Arad, potrivit unei analize a Ziarului Financiar.