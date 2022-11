Stiri pe aceeasi tema

Sustinem cresterea salariului minim pentru anul 2023 in masura in care aceasta este insotita de o scadere a poverii fiscale pe munca pentru toti salariatii din Romania, afirma directorul executiv al Concordia, Radu Burnete.

Deputatul PNL Gabriel Andronache propune ca viteza cu care trotinetele electrice pot circula pe drumuri sa fie limitata la 15 km/h, fata de 25km/h in prezent, el argumentand ca a venit momentul sa protejam varstnicii, copiii si in general oamenii care circula pe trotuar.

Yurii Vitrenko, președintele companiei NJSC Naftogaz din Ucraina, și-a inaintat demisia printr-o scrisoare, relateaza publicația Ekonomichna Pravda, citand surse din Parlament și Naftogaz.

Directorul executiv al companiei Bulgargaz, Denita Zlateva, a declarat ca gazele s-ar putea ieftini cu circa 45% in luna noiembrie. Anuntul a fost facut in cadrul sedintei Comisiei de Reglementare in domeniul Energiei si Apei, la care a fost discutata noua oferta de pret a furnizorului national pentru…

Fiecare cetațean ar putea avea garantat un cont bancar, fara comisioane financiare, unde sa i se poata face plațile de natura salariala sau a beneficiilor sociale. Totodata, titularul contului poate sa defineasca o relație predictibila și unitara cu instituțiile statului.

USR ii cere demisia lui Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale a Romaniei, pentru refuzul de a veni in Parlament. Cei de la USR au pornit un razboi cu directorul Bibliotecii Naționale, cel pe care il acuza ca ingreuneaza accesul la lucrarile de doctorat ale politicienilor pentru a nu…

Marile companii de social media sunt acuzate ca nu au luat masuri corespunzatoare impotriva dezinformarii si urii politice, in timp ce campania electorala din SUA in vederea alegerilor "de la jumatatea mandatului" intra pe ultima suta de metri, relateaza joi agentia Reuters.

Pentru firmele si locuitorii sai, Ruse este ca un canar intr-o colivie, in sensul ca pentru orice exista obstacole care nu faciliteaza conectivitatea, a declarat directorul executiv al Camerei de Comert si Industrie Bulgaro-Romane (CCIBR), Eleonora Ivanova.