Directorul Colterm, Petre Nenu, vine la PRESSALERT LIVE

- Lider de filiala pentru un partid aflat acum in opoziție atat la nivel central, cat și la nivel local, Alfred Simonis a spus in emisiunea PRESSALERT LIVE ca avea așteptari mai mari de la noul primar al Timișoarei. „Am mai spus-o, nu l-am votat pe Dominic Fritz, nu l-am crezut, n-am crezut ca acel produs…

- Invitat in emisiunea PRESSALERT LIVE, Radu Țoanca, reprezentant PSD in Consiliul Local Timișoara, a vorbit despre protestele care au avut loc in ultimele zile in mai multe orașe ale țarii. „Sunt doua paliere de discuție, protste nu sunt doar in Timișoara și in Romania, ci și la nivel european, la nivel…

- Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, și Zoltan Nemeth, prefectul de Timiș, sunt invitații din aceasta seara ai emisiunii PRESSALERT LIVE, transmisa din studiourile on.set.hdv, incepand cu ora 20.00. Subiectul central al discuției va fi reprezentat de pandemie și mai ales de carantinarea…

- PRESSALERT.ro a publicat, acum doua zile, apelul disperat al lui Grațian Bolog, unul dintre oamenii care s-au implicat consistent in miscarea biciclistilor din Timisoara, totodata presedintele Clubului Sportiv Gratzu, dupa ce fost furat vehiculul cu doua roți aparținand unui coleg, in zona centrala…

- Viceprimarul liberal Cosmin Tabara a declarat joi seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, ca este preocupat de centrul istoric al Timișoarei, de inventarierea patrimoniului orașului și de cadastrare. In ceea ce privește inventarul bunurilor de patrimoniu deținute de municipalitate, Tabara spune ca la cladiri…

- Avocatul Cosmin Tabara, viceprimar al Timișoarei din partea PNL, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre pandemie, dar și despre administrația și politica locala. Emisiunea PRESSALERT LIVE incepe la ora 20.00 și poate…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, și-a reiterat in cadrul emisiunii PRESSALERT LIVE opinia ca intrarea Timișoarei și a localitaților limitrofe in carantina nu este o soluție pentru limitarea raspandirii coronavirusului. „Aceasta carantina este inutila, este formala. Unii locuitori…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a fost primul invitat din noul sezon al emisiunii PRESSALERT LIVE. Unul dintre subiectele abordate pe larg a fost cel al alegerilor locale din toamna trecuta. „Eu am conștientizat pe tot parcursul vieții, cu toții trebuie sa conștientizam asta, ca la un moment…