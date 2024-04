Consilierul judetean Raul Olajos, liderul REPER Timis si candidat surpriza la Primaria Timisoara a acuzat la PRESSALERT LIVE administratia Fritz de o crasa incompetenta, imoralitate si lipsa de transparenta. Olajos, care a fost de curand in USR pe filiera PLUS, a oferit exemple concrete pe care le considera nedemocratice si care l-au determinat sa paraseasca […] Articolul Raul Olajos, de la aliat la contracandidatul lui Fritz: „Mandatul lui a inceput cu o actiune imorala”. De ce vede amatorism in administrarea Timisoarei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .