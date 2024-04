Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Moș a detaliat in interviul de la PRESSALERT LIVE motivele pentru care a decis sa se desprinda de USR Timiș, filiala in care a fost membru fondator. „Cand am auzit de posibilitatea ca Alin Nica și Dominic Fritz sa candideze braț la braț, primul meu gand a fost ca nu pot doi oameni care […]…

- Cristian Moș, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș și unul dintre membrii fondatori ai USR Timiș, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica locala și naționala, in perspectiva apropiatelor alegeri locale,…

- Consilierul județean Raul Olajos este candidatul REPER la Primaria Timișoara, iar pentru Primaria Lugoj, partidul o propune pe Anca Micșa-Oprea, actualul City Manager al municipiului de pe Timiș, anunța formațiunea. „Filiala Timiș a Partidului Reinnoim Proiectul European al Romaniei (REPER) și-a desemnat…

- REPER pleaca in cursa pentru alegerile locale cu o lista completa de candidați la Primaria Timișoara, dar și in Lugoj și localitațile periurbane puternice din jurul orașului de pe Bega. Raul Olajos, actual consilier județean, fostul șef al PLUS Timiș și fost copreședinte al USR-PLUS, se va lupta cu…

- Liderii coaliției PNL – PSD s-au reunit luni, de la ora 11:00, la București, pentru a definitiva candidaturile ce vor fi sustinute de ambele partide in Capitala dar si sa stabileasca daca vor merge cu candidati comuni si lista comuna la alegerile locale, in mai multe orase și județe din tara. Astfel,…

- Primaria Timișoara a inceput o campanie de curațare a spațiilor verzi de deșeuri și resturi vegetale. Primele acțiuni s-au desfașurat luni, dar acestea vor continua de-a lungul intregii saptamani. Exista și un program pe zile.

- Saptamana trecuta, Primaria Timișoara anunța ca intenționeaza sa amenajeze o parcare cu 80-90 de locuri in zona Girocului, la intersecția strazilor Martir Ioan Stanciu și Cosminului. Dupa cateva zile a inceput demolarea cladirilor existente pe terenul identificat de municipalitate.

- Lemnul rezultat din toaletarea arborilor din oraș urmeaza sa fie donate unor familii cu greutați financiare, a decis Primaria Timișoara. Sunt 30 de metri cubi de lem care vor fi trimiși la cinci familii beneficiare, fiecare vor primi cate șase metri cubi de lemn. Lemnul donat este cel colectat de societatea…