Stiri pe aceeasi tema

- Directorul financiar Huawei, Meng Wanzhou, a ajuns la un acord cu procurorii americani pentru a pune capat cazului de frauda bancara impotriva ei, au declarat vineri procurorii americani, o miscare care ar trebui sa ii permita sa paraseasca Canada si sa amelioreze un punct de tensiune intre China si…

- Meng a fost arestata la Aeroportul International Vancouver in decembrie 2018, pe baza unui mandat american, si a fost pusa sub acuzare pentru acuzatii de frauda bancara si bancara pentru presupusa inducere in eroare a bancii HSBC () in legatura cu relatiile comerciale ale gigantului de echipamente de…

- Justitia americana a aprobat vineri un acord incheiat intre Washington si gigantul chinez al telecomunicatiilor Huawei, care va permite directoarei financiare Meng Wanzhou sa se intoarca in China fata de o amanare pana la sfarsitul anului 2022 a procedurilor intentate impotriva sa, in special pentru…

- Un acord era avut in vedere vineri intre justitia americana si gigantul chinez in domeniul telecomunicatiilor Huawei in vederea unei intoarceri in China a directoarei financiare a grupului, Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei, arestata la 1 decembrie 2018 pe aeroportul din Vancouver, in Canada,…

- Patru cetateni americani au fost evacuati luni din Afganistan in cadrul plecarilor facilitate de Statele Unite, in premiera de la retragerea trupelor SUA din aceasta tara, finalizata la 31 august, a anuntat un oficial din Departamentul de Stat, transmit Reuters si AFP. Cei patru au ajuns intr-un…

- Oamenii de stiinta au pus piciorul, luna trecuta, pe o insula extrem de mica, aflata in apropierea coastelor Groenlandei, despre care sustin ca este cea mai nordica zona terestra din lume, aparuta la suprafata in urma schimbarilor survenite la nivelul ghetii, relateaza Reuters vineri. Descoperirea vine…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite va analiza vineri, intr-o sesiune care nu va fi publica, atacul asupra petrolierului MV Mercer Street, soldat cu moartea unui cetatean roman si a unui britanic, dar organismul ONU probabil nu va lua nicio decizie, in contextul scepticismului Rusiei. „Marea…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a prelungit, vineri, o operatiune transfruntaliera de ajutoare din Turcia in Siria, dupa ce Rusia a acceptat in ultimul moment un compromis cu Statele Unite, asigurand livrarea de ajutoare umanitare pentru milioane de sirieni, in urmatoarele 12 luni, transmite…