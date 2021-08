Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea executiva a Asociatiei Accept, Teodora Ion-Rotaru, transmite ca va contesta in instanta amenda primita de la Jandarmerie pentru faptul ca Bucharest Pride nu a respectat numarul maxim de 500 de participanti. "Astazi am primit prima mea amenda si sunt mandra de ea. Bucharest Pride a fost…

- Directoarea executiva a asociatiei ACCEPT, Teodora Ion-Rotaru, a transmis ca a incalcat cu buna stiinta limita de doar 500 de participanti, aprobata de Primaria Municipiului București, la marșul Bucharest Pride, pe Calea Victoriei, și a anunțat ca va contesta in instanța amenda de 7.000 primita de la…

- Reprezentantii PMP solicita amanarea marsului „Bucharest Pride” care va avea loc pe 14 august si isi exprima revota ca Primaria Capitalei a decis sa ajunga la o intelegere cu Asociatia ACCEPT pentru organizarea evenimentului, potrivit news.ro. PMP argumenteaza ca „o asemenea manifestare sa…

- Primaria Capitalei și Asociația ACCEPT au ajuns la o ințelegere privind organizarea marșului Bucharest Pride 2021: evenimentul se va organiza sambata, pe Calea Victoriei, conform tradiției din ultimii ani, cu un numar de maximum 500 de participanți. In schimb, primaria nu va mai transforma Calea Victoriei…

- Parada Gay Pride care urma sa aiba loc duminica, pe Calea Victoriei, nu poate fi organizata, dupa ce Primaria Capitalei a refuzat sa aprobe evenimentul, acuza ONG-ul, care urmeaza sa susțina o conferința de presa, la ora 12.00.A 17-a ediție a Bucharest Pride urma sa aiba loc in perioada 9-14 august,…

- Președintele interimar al PSD Sector 1, Florin Manole, anunța faptul ca social-democrații vor contesta in instanța impunerea starii de alerta in Sectorul 1 și vor cere suspendarea actului emis de prefectul Capitalei. ”Partidul Social Democrat Sector 1 ataca in instanța și cere suspendarea…

- Fostul viceprimar al Capitalei, Victor Chironda, spune ca toate acuzațiile prezentate pentru demisia sa au fost inventii, minciuni și rafuiala politica. Chironda anunța ca va contesta demisia sa in instanța de judecata. Declarațiile au fost facute inc adrul unei conferințe de presa Amintim ca, pe 17…