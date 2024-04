Stiri pe aceeasi tema

- Liderii sindicali ai Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) se afla in sedinta pentru a analiza propunerea facuta de managementul Postei Romane si Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, iar marti dimineata va fi comunicata decizia cu privire la continuarea sau oprirea grevei…

- Greva generala in Poșta Romana de azi, 1 aprilie. Dupa ce zilele trecute poștașii din Maramureș au facut o greva de avertisment, iata ca de azi e greva generala. Avem oficii poștale inchise, iar acum poștașii așteapta sa le fie rezolvate nemulțumirile. Aceștia cer, printre altele, salarii decente. „Cred…

- ”Blocul National Sindical, prin Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania, raporteaza primele presiuni care se fac asupra lucratorilor postali, membri de sindicat ai SLPR, care isi doresc sa intre in greva”, sustin sindicalistii, prezentand imagini despre care afirma ca au fost filmate in aceasta…

- ”18.000 dintre cei peste 21.000 de angajati ai Postei Romane, adica un procent de 90%, indiferent de functia pe care se afla, indiferent de responsabilitati si de vechime, din luna iulie 2024 vor avea salariul minim pe economie!”, este mesajul transmis de Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania,…

- Poștașii intra de luni in GREVA GENERALA. Revendicarile angajatilor Conducerea companiei Posta Romana a anuntat ca a luat, duminica, la cunostinta de decizia Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania de a declansa conflictul colectiv de munca sub forma unei greve generale in data de 1.04.2024, relateaza…

- Pensia va veni cu intarziere in aprilie pentru 2.500.000 de pensionari. De ce? Blocul Național Sindical anunta ca lanseaza campania ,,Poștașii nu mai vor sa fie saracii Romaniei! Stop abuzurilor din Poșta Romana!”. Asadar, cu aceasta greva, nu are cine sa duca pensia romanilor, in aprilie 2024. „Daca…

- Membri ai Blocului National Sindical picheteaza joi Complexul Expozitional Romexpo, unde se desfasoara Congresul PPE, in fata pentru a atrage atentia liderilor politici europeni despre practicile anti-sindicale din ultima perioada ale directorului general al Companiei Nationale Posta Romana. Potrivit…

- Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania (SLPR), afiliat la Blocul National Sindical (BNS), organizeaza, incepand luni, actiuni de protest in fata sediului Ministerului Cercetarii Inovarii si Digitalizarii. Pichetarea ministerului de resort este programata sa aiba loc in perioada 26 - 29 februarie…