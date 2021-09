In urma incidentelor din comuna Rachiteni, cand senatoarea Diana Șoșoaca a impiedicat desfașurarea activitații de la centrul de vaccinare, Direcția de Sanatate Publica din Iași a decis sa depuna plangere penala impotriva acesteia. „Cred ca la Inalta Curte trebuie sa depunem avand in vedere calitatea de senator a persoanei pe care o reclamam. Am verificat ce s-a intamplat in ziua de sambata, cand echipa de vaccinare trimisa in comuna Rachiteni s-a deplasat acolo in urma invitației pe care primarul ne-a facut-o in vederea vaccinarii populației ca urmare a incidenței crescute a infectarii cu COVID…