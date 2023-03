Diplomă pentru „Cel mai tare șef, susținător și îndrumător” Comisar principal Ion Odainic, ajuns la final de cariera in Poliția de Frontiera, dupa mai bine de 16 ani de misiuni active la securitatea frontierei. In agenda sa și-a bifat o noua etapa in viața - pensionarea! „Anii dedicați FRONTIEREI au fost deosebiți. Din cei 37 de ani impliniți, 20 au fost in uniforma, ceea ce ar insemna ca la moment las in urma mai mult decit cariera, las o parte din via Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un comisar de la Poliția de Frontiera a ieșit la pensie, la 37 de ani, dupa mai bine de 16 ani de misiuni active la securitatea frontierei. „Las in urma mai mult decat cariera, las o parte din viața mea și iau cu mine amintirile frumoase”, a spus acesta.

- ”De la inceputul anului si pana in prezent, valorile de trafic inregistrate in punctele de control de trecere a frontierei aeroportuare au fost de peste 4,1 milioane treceri persoane, aproximativ 2 milioane pe sensul de intrare si 2,1 milioane pe sensul de iesire. In comparatie cu aceeasi perioada a…

- Poliția de Frontiera informeaza despre intreruperea programului de lucru in PTF Larga-Kelmenți din motive de securitate. Autoritațile de competența ucrainene nu permit trecerea frontierei de stat in contextul riscurilor de atac aerian asupra Ucrainei.

- Cinci puncte de trecere a frontierei și-au sistat temporar activitatea, informeaza Poliția de Frontiera. Motivele sunt deconectarea energiei electrice pe partea ucraineana. Activitatea este sistata in urmatoarele puncte de trecere a frontierei: PTF Saiți-Lenoe PTF Clocușna-Sokireani PTF Tudora-Starokazacie…

- Trei barbați sint documentați de catre Poliția de Frontiera pentru deținerea și folosirea actelor oficiale falsificate. Toți trei au fost depistați in ultimele 24 de ore, in cadrul controlului suplimentar al frontierei de stat. In punctul de trecere a frontierei Leușeni s-a prezentat printre pasagerii…

- (update) Serviciul Vamal informeaza ca și-au reluat activitatea in regim normal toate punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene din nordul țarii.Poliția de Frontiera informeaza despre intreruperea programului de lucru in toate punctele de trecere a frontierei de pe sectorul moldo-ucrainean din…

- Poliția de Frontiera informeaza despre intreruperea programului de lucru in toate punctele de trecere a frontierei de pe sectorul moldo-ucrainean din nordul țarii, din motive de securitate. Autoritațile de competența ucrainene nu permit trecerea frontierei de stat in contextul riscurilor de atac aerian…

- Poliția de Frontiera informeaza despre intreruperea programului de lucru in toate punctele de trecere a frontierei de pe sectorul moldo-ucrainean din nordul țarii, din motive de securitate. Autoritațile de competența ucrainene nu permit trecerea frontierei de stat. Recomandam participanților la trafic…