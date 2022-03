Stiri pe aceeasi tema

- O noua problema pe capul șefilor de la Dinamo. Dario Bonetti, fostul antrenor al „cainilor”, a caștigat in instanța procesul cu fostul club. Situația ar putea sfida ridicolul, daca italianul se intoarce la București și vine la antrenamente la Saftica! Dario Bonetti, 60 de ani, a caștigat procesul cu…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Ministerului Dezvoltarii, suma repartizata este aferenta consumului de gaze naturale atat din lunile noiembrie si decembrie 2021, cat si din ianuarie si februarie 2022, potrivit cererilor depuse de unitatile administrativ-teritoriale pana la…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anuntat brigada partidei Academica Clinceni – Universitatea Craiova. Disputa va avea loc luni, de la ora 19.55, pe stadionul „Marin Anastasovici“ din Giurgiu, si va conta pentru etapa 27 din Liga 1. Astfel, CCA l-a desemnat arbitru central pe Lucian Rusandu (Sfantu…

- Modificare importanta in programul handbalistilor alb-violeti. Daca initial, duminica, SCM Politehnica se pregatea de vizita Stelei. Timisorenii sunt acum cei care se vor deplasa la Bucuresti, dar pentru un alt meci foarte dificil, cu Dinamo! Schimbarea a survenit la cererea celor echipati in alb si…

- Potrivit datelor oficiale prezentate de Realitatea Plus, veniturile statului din taxe si impozite pe munca asigura 27% din PIB, in timp ce media a UE de 40%.Acest lucru se intampla pentru ca circa 1,5 milioane de romani lucreaza la negru, iar 500.000 in regim de persoana fizica autorizata, ceea ce presupune…

- La aceasta acțiune vor participa 1500 salariați prin incetarea colectiva și voluntara a lucrului in data de 10 februarie 2022, orele 10.00- 11.00L la sediul lnstituției Prefectului din județele afiliate.Solicitam modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri…

- Sorin Grindeanu a anunțat marți ca a semnat doua contracte de finanțare pentru modernizarea Aeroportului „Transilvania” din Targu Mureș. Obiectivul este inclus in Master Planul General de Transport și trebuie finalizat pana in luna decembrie a anului viitor. Proiect de modernizare a Aeroportului „Transilvania”…

- Peste 185 de milioane de lei a costat construirea unui stadion in București, pentru Rapid! Banii putea fi folosiți, daca ne luam dupa anumite voci, pentru construirea de spitale, mai ales ca locul este unul generos. Rapidul are stadion, dar pe el ar putea juca și FCSB sau Dinamo, anunța șefa CS Rapid.…