Stiri pe aceeasi tema

- Birourile Parchetului European (EPPO) din Timisoara si Bucuresti au desfasurat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice – Inspectoratul de Politie Judetean Maramures, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, pun, joi, in executare 16 mandate de perchezitie domiciliara, a informat purtatorul de cuvant al institutiei,…

- In zorii zilei de miercuri, 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeș au pus in executare 23 de mandate de percheziție domiciliara in județul Argeș și municipiul București, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala. Dintre activitațile…

- IGPR transmite ca se fac 66 de perchezitii in Brasov, Bucuresti si in 20 de judete, intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri pentru IMM garantate de stat, in care sunt implicate 25 de persoane si 30 de firme. Prejudiciul, este de aproape 6 milioane de lei. Politistii au desfasurat luni si marti…

- Fetele de la beach-handbal au efectuat un cantonament in orașul Baia Mare. Scopul reunirii este ca echipa sa se pregateasca pentru Campionatul European Under16, care se va desfașura in perioada 4-7 iulie, la Varna, in Bulgaria. Printre convocate se afla și sportiva ploieșteana Daria Comendant. LOTUL…

- Farmaceutica Remedia a afisat un profit brut in crestere cu 26,2% in 2023, la 8,9 milioane de lei, si o cifra de afaceri de 593,3 milioane de lei, de asemenea in urcare cu 10,7% fata de anul precedent, potrivit Raportului preliminar transmis marti Bursei de la Bucuresti, potrivit Agerpres. Profitul…

- Contractul "Servicii tratament balnear, cazare si masa pentru beneficiarii biletelor eliberate de Casa Nationala de Pensii Publice pentru perioada 2024 ndash; 2025ldquo; are o valoare estimata, cuprinsa intre 217.880.560 si 599.999.072 lei. Pe lista, sunt si sapte statiuni balneare din judetul Constanta.…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin anunta, marti, ca s-au facut 4 perchezitii in judetele Caras-Severin, Prahova, dar si in Sectorul 2 Bucuresti, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune…