Stiri pe aceeasi tema

- Incidente au avut loc, luni, la hotelul Rin, dupa Adunarea Generala a Actionarilor FC Dinamo, presa sportiva scriind ca un suporter-actionar a fost agresat de oamenii de ordine platiti de Pablo Cortacero. Potrivit digisport.ro, la AGA, Pablo Cortacero a propus marirea capitalului social cu…

- ​Dupa luni de zile în care a fost greu de gasit, Pablo Cortacero a venit în București și a participat luni la Adunarea Generala a Acționarilor de la Dinamo. Ședința a avut loc la tribuna oficiala a arenei din Ștefan cel Mare. Conform surselor gsp.ro, în cadrul Adunarii Generale…

- La ora 11:00, a inceput Adunarea Generala a Acționarilor de la Dinamo. Ședința se ține in birourile de la tribuna oficiala a stadionului Dinamo. Din informațiile GSP.ro, Cortacero ar fi prezent la intrunire și intenționeaza sa vireze suma de bani promisa in conturile clubului, in jur de 5 milioane de…

- Dorin Șerdean, președintele executiv al lui Dinamo, susține ca luni va avea loc Adunarea Generala a Acționarilor (AGA), astfel incat marirea de capital dorita de acționarul majoritar Pablo Cortacero sa aiba loc. ...

- Fostul fotbalist Ionel Danciulescu l-a ironizat, joi, pe presedinte al Consiliului de Administratie al clubului din Stefan cel Mare, Pablo Cortacero, pe care l-a numit "Cortazero", afirmand ca pentru redresarea echipei cel mai bun lucru ar fi daca spaniolul ar ceda actiunile suporterilor. "E o situatie…

- Dinamo traiește vremuri negre. Financiar și sportiv, clubul este la pamant. Dupa ce-a promis de trei saptamani ca trimite 400.000 de euro, afirmand public vinerea trecuta ca banii au fost virați in contul clubului - vorbe fara acoperire, Pablo Cortacero a convocat Adunarea Generala a Acționarilor pentru…

- Fanii-finanțatori din Ștefan cel Mare se tem ca Dinamo ar putea sa dispara, pe fondul incertitudinii provocate de investitorii spanioli. Liderii din programul DDB au ajuns la concluzia ca spaniolii nu vor mai vira niciun ban in conturile clubului și cer din nou implicare fanilor. Momentul in care Pablo…

- Constantin Anghelache (74 de ani), fostul președinte al lui Dinamo, are incredere totala in Pablo Cortacero (42 de ani) și spaniolii care au preluat clubul de la Ionuț Negoița. Invitat recent la GSP Live, fostul oficial al „cainilor” a analizat mișcarile de trupe petrecute la Dinamo in aceasta toamna,…