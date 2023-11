Campioana Dinamo Bucuresti a fost invinsa marti, in deplasare, de castigatoarea din 2023 a European League, Fuchse Berlin, scor 33-30 (16-11), in etapa a III-a a grupei G. Principalii marcatori ai meciului au fost Freihofer 10 goluri, Gidsel 6, pentru Fuchse, respectiv Akimenko 6, Kukic 5, Cindric 4, Kasparek 4, pentru Dinamo, relateaza news.ro. Dinamo […] The post Dinamo Bucuresti, prima infrangere in European League, cu detinatoarea trofeului, Fuchse Berlin appeared first on Antena Sport .