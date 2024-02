Stiri pe aceeasi tema

- CSM Constanța primește vizita germanilor de la Fuchse Berlin in etapa de debut din grupele principale ale European League. Meciul va incepe la ora 19:45 și va fi transmis de Digi Sport, Oranage Sport și Prima Sport și in format liveTEXT pe gsp.ro. Mirosul de primavara europeana vine la Constanța cu…

- CSM Constanta numara orele ramase pana la fluierul de start al meciului cu Fuchse Berlin! Formatia de pe litoral intra in Main Round-ul EHF European League dupa un parcurs senzational in grupe, cu patru victorii in sase meciuri, a doua aparare din aceasta faza a competitiei, cu doar 158 de goluri primite,…

- In etapa a 16 a a Ligii Nationale de handbal, echipa masculina CSM Constanta a intalnit pe teren propriu CSM Vaslui, ultima clasata.Conform asteptarilor, partida s a incheiat cu victoria lejera a gazdelor antrenori, George Buricea si Ionut Puscasu , scor 31 22 16 13 .In urma acestui nou succes, CSM…

- Va fi o noua saptamana cu meciuri importante pentru sportivii de la CSM Constanța. Handbaliștii noștri revin in Sala Sporturilor pentru a face spectacol, asa cum ne-au obisnuit intotdeauna si pentru a ridica tribunele in picioare. Echipa de pe litoral cheama constanțenii pentru a o incuraja la meciul…

- Calificata in grupa principala IV a EHF European League, alaturi de Fuchse Berlin, Sporting CP si Dinamo Bucuresti, echipa masculina de handbal CSM Constanta va debuta in aceasta faza a competitiei pe 13 februarie 2024, pe teren propriu, cu nimeni alta decat cealalta finalista a sezonului trecut din…

- Formatia antrenata de George Buricea si Ionut Puscasu a obtinut calificarea in etapa urmatoare a European League cu o etapa inaintea incheierii grupei H. Performanta deosebita a echipei masculine de handbal CSM Constanta, care s a calificat in grupele principale ale EHF European League, de pe primul…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta joaca, marti, 28 noiembrie, de la ora 19.45, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, cu formatia maghiara MOL Tatabanya KC, cel de al cincilea meci din grupe in EHF European League, decisiv pentru calificarea in faza principala a competitiei…

- Campioana Dinamo Bucuresti a fost invinsa marti, in deplasare, de castigatoarea din 2023 a European League, Fuchse Berlin, scor 33-30 (16-11), in etapa a III-a a grupei G. Principalii marcatori ai meciului au fost Freihofer 10 goluri, Gidsel 6, pentru Fuchse, respectiv Akimenko 6, Kukic 5, Cindric 4,…