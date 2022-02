Dinamo – Barcelona 30-35, în Liga Campionilor, la handbal masculin Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a fost invinsa de Barcelona cu scorul de 35-30 (17-15), detinatoarea trofeului, joi seara, in Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Capitala. Meciul s-a disputat ]n cadfrul Grupei B a Ligii Campionilor. Dinamo pierduse in tur la diferenta de patru goluri, 32-36. Oaspeții au condus in prima repriza la patru goluri, 9-5 si 10-6, Dinamo s-a apropiat la un gol, 11-12, 12-13, 13-14. La pauza, campioana Europei avea avantaj de doua goluri, 17-15. Barcelona s-a desprins la cinci lgoluri in repriza secunda, 21-16, 25-20, iar Dinamo s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

