Din 30 de sancțiuni aplicate de polițiști în ultimele 24 de ore, 20 au fost pentru viteză Eveniment Din 30 de sancțiuni aplicate de polițiști in ultimele 24 de ore, 20 au fost pentru viteza august 24, 2022 10:25 In ultimele 24 de ore, in urma activitaților preventive desfașurate, pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale in valoare de 19.777 lei, au reținut 1 permis de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce pe drumurile publice și au retras un certificat de inmatriculare.

Dintre acestea, 20 sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteza, 1 sancțiune pentru depașire, 4 sancțiuni pentru nepurtarea… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

